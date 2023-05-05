Büyükşen davası sonrası gerginlik

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık cinayet zanlısı Ertuğrul Çelik hakkında, Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlalden 4 yıl, Büşra Büyükşen'i yaralama suçundan ise 9 ay, sanık Abdullah Başdemir'e azmettirme suçundan 1 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezası, tutuklu sanık Esra Taş ise azmettirme suçundan müebbet cezası ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'in beraatine karar verildi.

Dava sonrası çiftin oğlu Osman Büyükşen, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Büyükşen, “Annem Necla Büyükşen ve babam Metin Büyükşen'in öldürülmesi davasında karar çıktı. İsmi basında geçen kişiler gereken cezayı aldı. 2 kez müebbet cezasıyla cezalandırıldılar. Bu kararın doğru, gecikmiş de olsa beşeri adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Tutuklu sanıklar Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'in yakınları basın açıklaması yapıldığı sırada Osman Büyükşen'e saldırı girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin araya girmesinin ardından taraflar kısa sürede sakinleştirilerek adliyeden ayrıldı.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

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