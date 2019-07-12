Büyüksimitci, “Türkiye Cumhuriyeti'ni Milletin İradesi Dışında Hiçbir Güç Yönetemez”

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ 15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletin silahlarını yine bu aziz millete doğrultmuş ve kalleşçe bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Bizler 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Çanakkale ruhuyla o gece sokağa çıkan Aziz Türk milleti, demokrasimiz ve vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmaktan bir an bile tereddüt etmeden bu girişimi bertaraf etmişti. Zira geçmişte yaşanan darbelerin ve demokrasimize yönelik müdahalelerin zulmünü ve utancını yaşayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyeceğini, hâkimiyetin asıl sahibinin vesayetçi zihniyetler değil, milletin kendisi olduğunu ilan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız. Bugün bize düşen, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışarak, Türkiye'yi büyük hedeflerine taşımaktır. Darbelerin, vesayetin ve terörün tarih olacağı yeni dönemde, Türkiye'nin yeni başarı hikayeleri yazacağına inancımız tamdır.

Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyor, 15 Temmuz Destanının üçüncü yıldönümünde vatanımıza, milletimize ve devletimize kast eden FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz”