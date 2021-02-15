Buz gibi suda mahsur kalan çoban köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Ordu'nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı'na düşen çoban köpeği buz gibi çay sularının içerisinde mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi. Çok hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı.

Bolaman Çayı'na inen itfaiye ekipleri suyun içerisinde donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaşarak gerekli ekipmanlar vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çalışma ile düştüğü yerden kurtarılan çoban köpeği kurtarılmasının ardından itfaiye ekipleri ile birlikte verdiği pozla yürekleri ısıttı.

Metin Akyürek

