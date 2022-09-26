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Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi
Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul-Barcelona arasındaki maça oyuncuların birbirine girdiği kavga anları damgasını vurdu. Maçı bırakıp birbirine giren oyuncuların o anları kameraya yansıdı.

Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi - Tıkla İzle

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul ve Barcelona, Zeytinburnu Buz Pisti'nde karşılaştı. Normal süresi 9-4 biten maçı Buz Adam İstanbul kazanırken, gergin geçen müsabaka esnasında birçok kez oyuncular birbirine girdi.

Caner Sönmez
 

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