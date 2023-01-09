Buz pistine dönen yolda peş peşe kaza

Van'da hafta sonu aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de rötar yaptı. Kentte yoğun kar yağışı sonrasında yolların buz pistine dönmesi kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde kayganlaşan yollara tedbirsiz çıkan araçlar ise birbirilerine çarparak durabildi. Merkez Edremit ilçesinde kaydedilen görüntülerde, sürücüler buzlu yolda kaldırıma çarparak duran araca çarpmamak için zor anlar yaşadı. Yolda duran araca çarparak sürüklenen başka bir aracı ise vatandaşların elleriyle durdurmaya çalışması dikkat çekti.

Yılmaz Sönmez



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