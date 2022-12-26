Buz tutan Çıldır Gölü'ne yoğun ilgi

Kars tarafı buz tutan Çıldır Gölü'ne atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi. Yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kızak seferleri yapmayan kızakçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bulunan Yunus'un yerine gelen vatandaşlar buz üstünde güneşli ve sıcak hava da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Atlı kızaklara binerek fotoğraf çekilen vatandaşlar, kızakçıların belirlediği bölgelerde buz üzerinde gezinti yaptı.

“İnşallah içerisine düşmem, yüzme bilmiyorum”

Kars'a tur acenteleri aracılığıyla Samsun'dan geldiğini ifade eden Meral Dalay, “Çok beğendim, çok heyecanlıyım. Biraz kar yok ama idare edeceğiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnşallah içerisine düşmem, yüzme de bilmiyorum” dedi.

Işık Çapanoğlu

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