Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde bisiklet sürüp tavla keyfi yaptılar

Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 2 ila 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.

Eğirdir Limanında yaklaşık 15-20 santim kalınlığı üzerindeki göl üzerine çıkıp tavla oynadıklarını belirten Abdurrahman Sinap, “29 Ocak 2022 Cumartesi günü Eğirdir Gölü buz tuttu. Buzumuzun kalınlığı 20 santim. Harika bir görüntü. Doğal bir güzellik. Allah'ın verdiği bir nimet. Gölün üzerinde tavla oynuyoruz” dedi.

Gölün buz tutmasını fırsat bilen ve hafta sonu olması dolayısıyla Eğirdir Altınkum plajında da vatandaşların buz tutan gölün üzerine çıktıkları gözlemlendi.

Emel Turan Kartal

