Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çağlayan'ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi.

Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Senanur Erdoğan - Ahmet Akbuğa

