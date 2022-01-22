İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çağlayan'ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi.

Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Senanur Erdoğan - Ahmet Akbuğa
 

İLGİLİ HABER
Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu Eksi 20 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.