Buz tutan Porsuk Çayı havadan görüntülendi

Kış mevsimini yağışsız geçiren Eskişehir'de dondurucu soğuk ve şiddetli ayaz etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 9 dereceye kadar düştüğü kentte, Porsuk Çayı'nın Kanlıkavak Parkı'ndan geçen bölümü buz tuttu. Çayın diğer noktalarında ise parçalı buz oluşumu gözlemlendi. Buz kaplı yüzeyiyle seyir zevki yüksek manzaralar oluşturan Porsuk Çayı dron ile görüntülendi. Kentte öğle saatlerinde dahi hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrederken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre hafta içi hava sıcaklığının yükselmesi ve yağmur yağması bekleniyor.

Abdullah Güçlü

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