Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Eskişehir'de soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde etkisini gösteren ayazla birlikte Porsuk Çayı'nın bir kısmı buz tuttu. Buz tutan çay drone ile havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar yağışı sonucunda ise donan alanların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yürüyüş yapmak için Porsuk kenarına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sıfır derecenin altında seyredecek.

Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü