Buzağısını otomobille veterinere yetiştirdi

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç Köyünde yaşayan Zeki Akkurt üç gün önce doğan ramazan isimli montofon buzağı septisemi hastalığına yakalanmasının ardından acil olarak otomobili ile 25 kilometre mesafeden özel veteriner hekime getirerek tedavi ettirdi.Buzağı septisemisi, ishal, septisemi, toksemi hastalığına yakalanan yeni doğmuş montofon cinsi erkek danasını Otomobilin bagajında veteriner hekime getiren besici danasının hayatını kurtardı.

Zeki Akkurt bir buzağısının öldüğünü Ramazan isimli buzağısının da ölmesin diye acil olarak otomobilinin bagajına Oltu ilçe merkezindeki özel veteriner hekim Mehmet Çalışkan'a getirdi. Buzağıya hemen serum takılıp iğne yapılarak tedavi edildi.Veteriner hekim Mehmet Çalışkan ‘'Buzağılarda görülen Septisemi hastalığına yakalanmış isale bağlı su kaybını önlemek için hemen serum taktık. Buzağının kan değerlerini düzeltmeye çalışıyoruz'' dedi.

Buzağı Sahibi Zeki Akkurt, ‘'Buzağının zehirli isali var bir buzağım isalden öldü iki üç buzağıyı kurtardık. Bunuda veterinere getirdim bunu da kurtardık teşekkür ederim Veteriner beye buzağım sağlığına kavuştu'' dedi.

Dursun Murat Aydın

