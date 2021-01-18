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Buzdolabı kızakları oldu!

Buzdolabı kızakları oldu!
Buzdolabı kızakları oldu!

Sivas’ın Zara ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları buzdolabıyla karda kaymanın keyfini çıkardı. Uzun zamandır kentte beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan bir grup genç ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kafadar arkadaşlar traktörün arkasına bağladıkları buzdolabının içine girip karla kaplı sokaklarda kayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Buzdolabıyla stres attılar

Abdulkerim Ateş, eğlenip stres attıklarını dile getirerek, “Zara'mıza uzun zamandır kar yağmıyordu. Şükürler olsun sonunda yoğun bir şekilde yağdı. Traktörü çalıştırmıştım. Buzdolabına baktım halat da vardı. Arkadaşları aradım geldiler. Buzdolabını halatla bağladık. Ondan sonra yola çıktık kaydık. Eğlenip stres attık” dedi.

Onur Erden
 

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