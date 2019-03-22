İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Denizli’nin Menkezefendi ilçesinde elektrik sistemi kısa devre yapan buzdolabı alev aldı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 Edinilen bilgilere göre yangın, Karaman Mahallesi 1755 Sokaktaki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ev sahibinin evde olduğunu öğrendi. Yangına müdahale eden ekipler, ismi öğrenilemeyen ev sahibini evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları başlatıldı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangının, buzdolabının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi. 

Bülent Çakır

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.