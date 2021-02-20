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Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları

Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları
Buzlanan merdivende tüpçünün zor anları

Tokat’ın Pazar ilçesinde iki elinde tüp taşırken buzlanan merdivenden kayarak düşen kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Buzlanan yol ve kaldırımlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar ilçesinde motosikletle getirdiği tüpleri taşıyan Vehbi Özmen, buzlanan merdivenlerin azizliğine uğradı. Özmen, iki elindeki tüple merdivene çıkmaya başladığı anda biranda kendini yerde buldu. Sırt üstü düşerek başını son anda yere çarpmaktan kurtaran Özmen, yaşadığı şaşkınlığı atlattıktan sonra yerden kalkarak binaya girdi. Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise merdivenlerden çıkmaya çalışan şahsın zor anları yer aldı.

Nurhan İçmez
 

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