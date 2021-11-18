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Buzlanan yolda kayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Buzlanan yolda kayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Buzlanan yolda kayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde buzlanan yolda kayan kamyonet, şarampolde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde Durmuş T. (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Durmuş T. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Durmuş T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Serkan Yılmaz
 

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