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Buzlanan yolda rampayı hızlı çıkmak isterken şarampole uçtu

Buzlanan yolda rampayı hızlı çıkmak isterken şarampole uçtu
Buzlanan yolda rampayı hızlı çıkmak isterken şarampole uçtu

Buldan’da karın etkisiyle beraber buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Buzlanan yolda rampayı hızlı çıkmak isterken şarampole uçtu - Tıkla İzle

Kaza, Buldan ilçesi Süleymanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 RE 352 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü T.A., Süleymanlı Mahallesinden Buldan'a gitmek için yola çıktı. Karın etkisiyle buzlanan yolda aracının kalmaması için hızlıca rampadan çıkmaya çalışan T.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan T.A., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken otomobil çekici yardımıyla kurtarılmayı bekledi. Karın etkisiyle kaza olan bölgede sürekli buzlanma olduğunu bölge sakinleri dile getirdi ve sürücülerin kar lastiğiyle yola çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Eren Elyesa Polat - İbrahim Acıkara
 

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