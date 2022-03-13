Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda araçları ile kaldı.

Çevredeki vatandaşların ittiği araçlar güçlükle ilerlerken, freni tutmayan araçlar ise yolları buz pistine çevirdi.

Birçok kazanın gerçekleştiği Esenyurt'ta, yokuş aşağı ilerleyen bir aracın duramayarak başka bir araca çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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