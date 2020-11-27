Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

Taraklı D-150 karayolunda oluşan buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametinde ilerlemekte olan A.Ö. idaresindeki 14 BT 846 plakalı tır ile Taraklı istikametine doğru gitmekte olan ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait A.T. idaresindeki 54 BC 147 plakalı resmi plakalı pikap, sürücülerin yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Kaza sonucu tır yol kenarına düşerek dururken, pikap ise takla attı. Takla atan pikap içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, buzlanma sebebi ile kontrolden çıkan bir otomobilde aynı bölgede bariyerlere çarparak durabildi.

Metin Tabak

