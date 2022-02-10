İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı
Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Aksaray karayolu Zengen Mahallesi yakınında meydana geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren Konya ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Zengen Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (57) idaresindeki 41 PM 461 plakalı tır, yoğun buzlanma nedeniyle kapanan yolun sol şeridinde durduktan sonra aynı yönde seyir halinde olan M.T. (34) yönetimindeki 27 C 6079 plakalı otomobil, Y.Ç. idaresindeki (50) 41 NB 606 plakalı hafif ticari araç, S.A. (51) yönetimindeki 14 GJ 393 plakalı tır zincirleme olarak çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Y.K., O.Y., S.D. ve sürücü M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış
 

İLGİLİ HABER
İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı İstanbul Havalimanı yolunda iki lüks araç kaza yaptı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Almanyada Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu Almanya’da Türk tır şoförü zincirleme kazaya neden oldu
İLGİLİ HABER
Esenlerde feci kaza: Geri gelen minibüs bir kişiyi ezdi Esenler’de feci kaza: Geri gelen minibüs bir kişiyi ezdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.