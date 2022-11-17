Buzlanma kazalara neden oldu

Sivas'ta soğuk hava kendini göstermeye başladı. Termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Hal böyle olunca kentte buzlanma ve sis meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken bu duruma gizli buzlanma da eklenince trafik kazaları kaçınılmaz oldu. Kentin farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Mert Taha Varol

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