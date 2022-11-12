Buzlu yolda kontrolden çıkan minibüs duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza, Safranbolu-Bartın karayolu Eflani Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine giden S.D. idaresindeki 74 AAE 158 plakalı minibüs, yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan S.D. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı

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