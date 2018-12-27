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Buzlu yolda kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti

Buzlu yolda kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti
Buzlu yolda kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan yolda kayan tır karşı şeride geçti. Kazada tırda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için karayolunda hemen önlem alındı.

Kaza, Ankara-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan 33 CPC 78 plakalı tır sürücüsü K.Ş., buzlu yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır refüj, tel örgü ve aydınlatma direğini yıkarak karşı şeride geçti. Tır şoförü K.Ş. ve tırda yolcu olarak bulunan B.Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araç trafiği polis ekipleri tarafından şehir merkezinden kontrollü bir şekilde sağlandı.

Aydınlatma direği YEPAŞ görevlileri tarafından kaldırılırken, tır kontrollü bir şekilde çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever
 

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