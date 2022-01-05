İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktı

Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktı
Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktı

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen bir kişi görenleri şaşırttı

Buzu sal yapıp Çoruh’ta gezintiye çıktı - Tıkla İzle

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh nehrinde buzu sal gibi kullanan Burak Yıldız görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan Yıldız, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

Uzun bir süre buzdan sal üzerinde Çoruh nehrinde ilerleyen genç adam daha sonra kıyıya çıktı.

Öznur Demir
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.