Bylock kullanıcısı 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock'un gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüpheliye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İstanbul'da 14, diğer illerde 4 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü de edinilen bilgiler arasında.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Melike İnal