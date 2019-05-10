İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bylock kullanıcısı 18 şüpheli gözaltına alındı

Bylock kullanıcısı 18 şüpheli gözaltına alındı
Bylock kullanıcısı 18 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince kullanılan Bylock Kriptografik Haberleşme sisteminin kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bylock kullanıcısı 18 şüpheli gözaltına alındı - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock'un gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 29 şüpheliye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İstanbul'da 14, diğer illerde 4 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü de edinilen bilgiler arasında.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  


Melike İnal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.