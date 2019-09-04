Bylock sanığı kadına 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık kadın F.Ü. (29) ile avukatı hazır bulundu. 2011-2013 yıllarında örgüte ait bir kolejin yurdunda danışmanlık yaptığı, Bank Asya'ya hesap açtırıp para yatırdığı ve örgütün gizli iletişim programı by lock yazışmaları tespit edildiği iddiaları ile tutuklu yargılanan F.Ü., “Bank Asya'ya para yatırdığım doğrudur. Çocuğumun doğumundan toplanan paraları faizsiz bankacılık diye yatırdım. Örgüte ait okulda danışman olarak çalıştım, örgüt olduğunu bilmiyordum. By lock kullanmadım, örgüt üyeliğim yoktur, yazışma içeriklerini kabul etmiyorum. 2013'ten beri ev hanımıyım, eşim de tutuklu, 4 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu” diye konuştu. Duruşma savcısı, sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ü.'ye by lock yazışmalarını dikkate alarak, ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, istinaf sürecini ve cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığı tahliye etti.

Şeref Kahraman