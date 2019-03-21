İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı
ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 102 şüpheliden 51'i gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan şüphelilerden 31'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Yusuf Melikoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.