ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 102 şüpheliden 51'i gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan şüphelilerden 31'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yusuf Melikoğlu