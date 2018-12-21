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ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat illeri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.  

Yusuf Melikoğlu

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