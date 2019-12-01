ByLock'ta 25 bin yeni kullanıcı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock konusunda yapılan çalışmalarla, daha önce kullanıcısı öğrenilemeyen 25 bin 149 ID'nin kullanıcısının tespit edildiğini, bin 387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahsın belirlendiğini açıkladı. Soylu “ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda hâlen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır” dedi.

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Bakan Soylu, hakkında işlem yapılan “ByLock” kullanıcılarının yüzde 84'e ulaştığını vurgularken, söz konusu örgüt mensuplarının nasıl tespit edildiğinin ayrıntılarına ulaşıldı. MİT'in Litvanya'dan sunucusunu getirerek deşifre ettiği FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock çözülmeye devam ediyor. İlk aşamada 129 bin ByLock kullanıcısını belirleyen MİT, bu kapsamda 102 bin örgüt elemanı hakkında işlem yapılması için listeyi Ankara Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık, listeyi bazı kriterlerden geçirerek toplamda 97 bin 685 ByLock kullanıcısı hakkında işlem yapılması için illere göre listeyi dağıttı. Bununla beraber Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Daire Başkanlığında ByLock kullanıcılarının yazışmalarının çözülmesi için özel ekip kuruldu. Söz konusu özel ekip bugüne kadar 20 milyondan fazla ByLock mesajını ortaya çıkardı.

İKİ AYRI YENİ LİSTE

Özel ekip tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilk listede 7 bin 397 kişinin daha ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra ayrıca, yazışmalarda örgüt mensubu olduğuna dair adı geçen, ancak ByLock listesinde olmayan kişilerin de olduğunu belirlendi. ByLock incelemelerinde yazışmaların yanı sıra bazılarının isimlerinin şifreli olduğu öğrenildi. Özel ekip aynı zamanda bu kişilerin kim olduğunu da tespit etti. Bu şekilde 679'u hâlen kamuda görevli 2 bin 341 şahıs olduğu ifade edildi. Toplamda da 9 bin 738 yeni ByLock kullanıcısı belirlenmiş oldu.

BTK, TEK TEK İNCELEDİ

Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bu kişilerin telefon trafiğinin incelenmesi için yazı yazıldı. BTK tarafından ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespiti yapılan kişilerle ilgili bilgiler Emniyet'e gönderildi. Bunun üzerine bu kişiler yeni ByLock listesine eklendi. Böylelikle yazışmalarda adı geçen birçok kişinin de örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

KAMUDA KRİPTO TEMİZLİĞİ

Türkiye genelinde hâlâ operasyon yapılmayan 14 bin 791 ByLock kullanıcısı var. Yaklaşık 10 bin kişilik yeni liste başsavcılıklara gönderilirken, her il kendi operasyonunu yapacak. Kamu kurumlarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişiler önce idari bir soruşturmayla açığa alınacak. Ardından bu kişilerin kaçmaması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenecek. Bu sayede kamuda adeta ‘kripto temizliği' yapılacak.

ORTA DOĞU'YU DA BARIŞ COĞRAFYASI HÂLİNE GETİRECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binasının açılışını yaptı. Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturan Türkiye'nin Orta Doğu'yu da barış coğrafyası hâline getireceğini belirterek “Dünyada Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz; nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'ye de sözümüzdür” dedi.

Türkiye Gazetesi