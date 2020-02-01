Ç. Rizespor Beşiktaş Canlı Anlatımı

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Ç. RİZESPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ

37' Sağdan yapılan ortada Ruiz'in kafasından seken top ceza alanına yüksekten indi, Vida topu beklerken Karius da kalesini terk etmişken Skoda bir anda yükseldi ve kafayı vurup topu ağlara yolladı.

36' GOL! Skoda attı! Maça eşitlik geliyor...

30' Ljajic'in pasında ceza alanı sağına hareketlenen Atiba içeri çevirdi, Burak gelişine vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı.

29' GOL! Burak Yılmaz attı! Beşiktaş öne geçiyor...

22' Rizespor tehlikeli geldi! Caner'in kafayla geri pasında Skoda Karius'tan önce topu aldı, dar açıdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19' Beşiktaş maçın başından beri rakibine önde basıyor. Rizespor pasla çıkmakta zorlanıyor...

13' Beşiktaş gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Burak'ın pasında Ljajic gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti.

6' Sağdan sıfıra inen Gökhan'ın geriye çıkardığı topa Burak kontrolden sonra vurdu, savunmaya çarpan top kalecide kaldı

1' Maç başladı