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Ç. Rizespor Beşiktaş Canlı İzle | Rizespor BJK ilk 11'ler | Rizespor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda

Ç. Rizespor Beşiktaş Canlı İzle | Rizespor BJK ilk 11'ler | Rizespor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda
Ç. Rizespor Beşiktaş Canlı İzle | Rizespor BJK ilk 11'ler | Rizespor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. İşte 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Süper Lig'in 20. haftasında 30 puanla 7.sırada bulunan Beşiktaş, 24 puanla 11. sırada bulunan Rize deplasmanına çıkıyor. Ayrıca bu maçta Kara Kartal yeni hocası Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkıyor. Çakur Didi Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sergen'li Beşiktaş'ın kritik Rize deplasmanından nasıl bir sonuç alacağı ise merakla bekleniyor.

Çaykur Rizespor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?



Ç. Rizespor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Rize'ye geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Trabzon'a inen Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleriyle kara yoluyla Rize'ye gelerek ve İyidere ilçesinde kamp yapacağı otele yerleşti.

Otel önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek vererek hatıra fotoğraf çekildi. Rize'ye gelen Beşiktaş kafilesi içerisinde Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar, Skoda

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

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