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Çad'da madenciler arasında çatışma

Çad'da madenciler arasında çatışma
Çad'da madenciler arasında çatışma

Çad’ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalarda, 200 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Afrika ülkelerinden Çad'da madenciler arasında şiddet olayları patlak verdi. Çad'ın geçici hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Libya sınırına yakın dağlık Kouri Bougoudi bölgesindeki kaçak bir altın madeninde madenciler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilerek, durumu değerlendirmek ve bölgede sükuneti sağlamak için bir heyetin gönderildiği aktarıldı.

Hükümet tarafından ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir sayı verilmezken, Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından olay yerinden kaçan görgü tanıklarına dayandırılarak yapılan açıklamada, Kouri Bougoudi'deki çatışmalarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve 500 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
Çad basınında yer alan haberlerde madendeki çatışmanın Tama etnik grubu ile bir Arap topluluğu arasında çıktığı ifade edildi.

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