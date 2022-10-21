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Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Çad'da demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle başlayan protestolarda patlak veren şiddet olaylarında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi. Protestoların ardından Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde süresiz olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Orta Afrika ülkesi Çad'da yüzlerce kişinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokağa inmesi sonrası şiddet olayları patlak verdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çad'ın geçiş hükümetinin Başbakanı Saleh Kebzabo düzenlediği basın toplantısında, hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelendirdiği olaylardaki can kayıplarını doğrulayarak, "Bugün yaşananlar, iktidarı zorla ele geçirmek için silahlı bir halk ayaklanmasıdır ve bu şiddetin sorumluları adalet karşısına çıkacaktır" dedi.

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