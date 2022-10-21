Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Orta Afrika ülkesi Çad'da yüzlerce kişinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokağa inmesi sonrası şiddet olayları patlak verdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çad'ın geçiş hükümetinin Başbakanı Saleh Kebzabo düzenlediği basın toplantısında, hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelendirdiği olaylardaki can kayıplarını doğrulayarak, "Bugün yaşananlar, iktidarı zorla ele geçirmek için silahlı bir halk ayaklanmasıdır ve bu şiddetin sorumluları adalet karşısına çıkacaktır" dedi.

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