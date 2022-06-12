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Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermeyen alkollü şahsın rahat tavırları pes dedirtti

Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermeyen alkollü şahsın rahat tavırları pes dedirtti
Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermeyen alkollü şahsın rahat tavırları pes dedirtti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı alkollü şahıs cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermeyen alkollü şahsın rahat tavırları pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi bir süre sonra kavga etti. Kavga eden arkadaşlardan birisi olay yerinden ayrılırken diğer arkadaş Ş.İ., araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu. Bir süre sonra ise uzanarak yattı. Karşılarında şahsı yolun ortasında yatar durumda gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Şahsın o anki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Korna çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. Şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arif Kaplan
 

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