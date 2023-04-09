Cadde ortasında drift attı, tavandan sarkarak video çekti

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Tonguç Baba Caddesi'nde yaşandı. Bir trafik magandası, lüks aracı ile cadde ortasında dakikalarca drift attı. Çevreden geçen vatandaş ve araçlara aldırmayan şahıs, uzun süre sözde eğlencesine devam ederken, arkadaşı da o anları açılır tavandan sarkarak videoya aldı. Bir süre sonra drift atmayı bırakan şahıs aracıyla gözden kaybolurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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