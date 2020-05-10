Cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başlamıştı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. Van'da sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yaşlılara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00'te başlamasıyla kentte yeniden sessizlik hakim oldu.

Yılmaz Sönmez