Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde şiddetini hissettiren sağanak, birçok olumsuzluğa sebep oldu. Yoğun su birikintisinden dolayı Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taştı, caddelerde su birikintisi oluşturdu. Ekili tarım arazilerini de su bastı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Cihan Atik - Ardacan Uzun

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