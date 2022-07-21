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Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası'

Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası'
Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası'

İstanbul’da termometrelerin 28 derecelere ulaşması sonrası sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar su sporları yaparken, kimi vatandaşlar ise yüzerek serinledi. Caddebostan plajı açıklarında su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası' - Tıkla İzle

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için çözüm aramaya başladı. Caddebostan sahilinde ise kimi vatandaşlar çimlerde yattı, kimi vatandaşlar ise su sporları yaparak serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak havayı fırsat bilerek zıpkın ile balık avı yaptı. Öte yandan, su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

"Benim için Bodrum da burası, Yalıkavak da burası"

Yıllardır Caddebostan plajında denize girdiğini söyleyen Ahmet Ertan, "Ben aşağı yukarı 75 yıldır buradayım. Anam da babam da burada doğdu. Serinlemek için buraya geliyoruz. Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası" dedi

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
 

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