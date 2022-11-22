Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü. İBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sahile vuran kırmızı yosunlar dron ile görüntülendi.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu



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