İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi
Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği devam ediyor. Caddebostan sahili temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - Tıkla İzle

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz Salı günü Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Marmara Denizine kıyısı olan illerde müsilaj seferberliği devam ederken, çalışmalar kapsamında Caddebostan sahilindeki deniz salyaları temizliğin 3'üncü hortumlarla çekilerek toplandı. Deniz salyalarıyla kaplı olan Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Metin Başar

İLGİLİ HABER
Küçükçekmecede bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi Küçükçekmece’de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
İLGİLİ HABER
Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında Gemlik körfezindeki müsilaj istilası vatandaş kamerasında

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.