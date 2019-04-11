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Caddebostan'da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Caddebostan'da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Caddebostan'da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kadıköy’de bir otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı daha sonra takla attı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Op. Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 FTT 88 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çiçek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce cadde üzerinde bulunan ağaca çarptı daha sonra çarpmanın etkisi ile takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde sürücü Ahmet Çiçek ve beraberinde bulunan Muhammed Çiçek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobil içerisinde sıkıştı. 

Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları vatandaşlar kurtarıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Muhammed Çiçek ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiyi otomobil içerisinden çıkararak ambulansa bindirdi. Sürücü Ahmet Çiçek'i ise itfaiye ekipleri testere yardımı ile otomobilden çıkartılarak ambulansa teslim edildi. 

2'si ağır 3 kişi yaralandı
Otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek ve üstünden kimlik çıkmayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Muhammed Çiçek'in ise durumunun hafif olduğu öğrenildi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydemir Kadıoğlu

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