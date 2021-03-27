Caddebostan'da korkutan manzara

Yaklaşık 3,5 ay süren korona virüs önlemleri kapsamındaki Cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri ise yanlarında getirmiş oldukları sandalyelerle oturarak dipdibe sohbet etti.

Caddebostana bakın eden vatandaşların bazıları ise sosyal mesafeye uymayarak maske takmadığıda gözlemlendi. Öteyandan Caddebostan Sahilindeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik

