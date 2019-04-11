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Caddebostan'daki feci kaza kamerada

Caddebostan'daki feci kaza kamerada
Caddebostan'daki feci kaza kamerada

Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla önce ağaca çarptı sonra da takla attı. 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Caddebostan’daki feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Feci kaza Kadıköy Caddebostan Mahallesi Op. Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çiçek yönetimindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı ardından takla attı. Ahmet Çiçek ve Muhammed Çiçek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, takla atan araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek itfaiyenin müdahalesi sonucu testere yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Ahmet Çiçek ile ismi henüz bilinmeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Muhammed Çiçek kazayı hafif yaralı atlattı.
Öte yandan 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç ağaca hızla çarpıyor.  

Metin Başar - Caner Evyapan
 

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