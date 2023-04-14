Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde tali yoldan anayola çıkan bir otomobil cadde üzerinde ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşısına çıkan aracı son anda fark etti. Frenleyen sürücü yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralı adamın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkez'ine bilgi verildi. Kendisi için çağıran ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

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