İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı

Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı
Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı

Bursa’da anayolun ortasında bekleyen otomobile cadde üzerinden gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı - Tıkla İzle

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde tali yoldan anayola çıkan bir otomobil cadde üzerinde ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşısına çıkan aracı son anda fark etti. Frenleyen sürücü yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralı adamın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkez'ine bilgi verildi. Kendisi için çağıran ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

İLGİLİ HABER
Elazığda tır ile otomobil çarpıştı: 1i ağır 3 yaralı Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
İLGİLİ HABER
İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı: 6 yaralı İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı: 6 yaralı
İLGİLİ HABER
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.