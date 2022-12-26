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Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Caddenin ortasında kavga ettiği şahsı gözünü kırpmadan böyle öldürdü - Tıkla İzle

20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Saçar

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