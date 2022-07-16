Çad'ın en büyük caddesinin adı: İstanbul

Birleşmiş Milletler raporuna göre Dünya'nın en fakir 3. ülkesi konumunda bulunan Orta Afrika ülkesi Çad'a geçtiğimiz yıllarda ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna, ülkenin en işlek caddesinin ismi “İstanbul” olarak değiştirildi. ABD büyükelçiliğinin bulunduğu cadde üzerinde birçok ülkeye karayolu ile ulaşım sağlanması adına otobüs terminalleri de bulunuyor.

"Bu isim Erdoğan'ın onuruna koyuldu"

Cadde üzerinde ayrıca "İstanbul" adının verildiği bir eczanenin olduğunu dile getiren ve daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Hukuku'nda yüksek lisans yapan ve Çad Maarif Vakfı temsilciliğini üstelenen Brahim Mahamat Saleh Chekhadine, “Gördüğünüz gibi şu anda İstanbul Caddesi'ndeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018-2019 yıllarında Çad'a geldiğinde bu isim onun onuruna koyuldu. Erdoğan Türkiye'ye dönünce büyükelçilik bu caddenin açılışını gerçekleştirdi. Türklere burada yardımsever olarak bakıyorlar. Türkiye'den buraya kadar kurban için geliyorlar. Kurban dağıtımı yapıyorlar. Yetimhaneler vesaire gibi birçok konuda yardımcı oluyorlar Türkler. Türkiye ile Çad'ın ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı sebebi ile Düzce, Kayseri, Konya ve Ankara'dan bölgeye giden yardımseverlerin dikkatini çeken eczane çalışanları ise ilk defa Türklerin kendilerini ziyaret ettiklerini, bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Enes Bektaş

