Çadır kentte akşam eğlencesi

Antakya'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Orhanlı Çadır kentinde kalan çocuklar, akşamları da çadır kent içerisine kurulan etkinlik alanlarında oyun oynayarak eğleniyor. Oyun parkı, futbol sahası ve masa futbolu gibi oyunlar oynayan çocuklar burada depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

AFAD gönüllüsü Esra Nur koçak ''Akşamları yurdumuza dönmeden önce çadırkent'e geliyoruz, özellikle de bu bizim isteğimiz aslında çocuklarla vakit geçirmek için oyun oynamak için onlar için yapılmış sinema salonları var çadırlarda sinemalar patlamış mısırlar eşliğinde vakit geçiriyorlar. Yani bir nevi bence yardımcı oluyoruz unutturabiliyoruz ben işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hem bizler hem de askerler burada çalışan herkes bence buna yardımcı oluyor ben çocukların depremi unuttuğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzede Çocuk Mehmet Özçelik "Sinemaya gideceğim burası güzel bir yer belki burada kalırız Mersin'e gitmeyiz. Mutluyum burada oyun oynuyorum, sinema izliyorum, oyun alanında oyuncaklarla oynuyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka depremzede veli Sibel Topaloğlu ise "Evet buradan ben çok memnunum istediğim zaman çocuklarımı çıkartabiliyorum çok güvenilir bir yer istediğimiz gibi de oynatabiliyoruz çocukları yani ben şahsen buradaki şartlardan çok çok memnunum. İnşallah bu şekilde devam eder daha da iyi olmasını tabii ki isteriz ama bu şartlara göre biraz zaman ister sabır gerektirir ve sabırla her şey düzelecektir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslan - Senat Destanoğlu

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