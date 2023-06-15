Çadır kentte rüzgar zor anlar yaşattı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya başladı. Kırıkhan ilçesinde etkili olan rüzgar, Rize Çadırkent'te yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle dökülen çadırları sağlamlaştırmak için çaba sarf etti.

İsmet Biçen

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