Çadır kentte yardımlar depremzedelerin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin beşinci gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor. Depremden etkilenen vatandaşların bazıları Hatay Stadyumu ve spor kompleksi çevresine kurulan çadır kente yerleşti.

Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapan Hataylı Mustafa Erkan, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna aktardı. Bölgede tüm ekiplerin seferber olduğuna dikkat çeken Erkan, “Narlıca Mahallesi'nde oturuyorum. Deprem olduğu gün Aksaray'daydım. Sarsıntı Aksaray'dan da hissedildi, ailemiz buradaydı. Ağabeylerimin 4 katlı binası çöktü. 12-13 saat sonra Hatay'a geldim. Aksaray'dan Ankara'ya gidiyorduk, yolcularımızı indirdik. Firmamızın sahibi desteğini esirgemedi. Peronda 50'ye yakın Hataylı vatandaşımızı getirdik. Herkes ailesine ulaşabilmenin derdindeydi. Hatay Stadyumu'nun yanına AFAD ekipleri çadırları kurdu, ani müdahale ettiler. Allah razı olsun. Kim istediyse yok demediler. Suriyelisi, Türk'ü ayrımcılık yapmadılar. Tırlar yol kenarında, gelen erzakın haddi hesabı yok. Herkesin yanında her türlü ihtiyaç malzemesi var” şeklinde konuştu.

Ekiplere teşekkür ettiler

Çadır kentte her türlü ihtiyacın karşılandığını vurgulayan Mustafa Erkan, "Yeğenimi kaybettim. 4 tane çocuğu vardı. Defnettiğimizde, Burdur, Denizli, Afyon, Kütahya; her ilden gelen vatandaşlarımız vardı. Her gelen yardım eden herkesten Allah razı olsun. Kimsesiz cesetleri dahil yardımcı oldular" dedi.

Çadırlarda ısınma sorununun olmadığına değinen Erkan sözlerini şöyle tamamladı:

"Çadırlarda battaniye dışında ısınma da gelecek, çünkü onun aparatlarını bize verdiler. Askerlere, AFAD ekibine, koordine yapan arkadaşlara, Kızılay'a tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Askerlerimiz 7-24 güvenliği sağlıyorlar."

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Mehmet Barlas

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.