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Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın

Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın
Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın

Deprem bölgesi Adıyaman’da depremzedeler için kurulan çadır kentteki sağlık merkezi, kreş ve eski yemekhane alev alarak cayır cayır yandı. Yürekleri ağza getiren yangında sağlık merkezi, kreş ve eski yemekhaneden geriye kül yığını kaldı.

Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında depremzedeler için kurulan çadır kent içerisinde faaliyet gösteren çadır sağlık merkezi ile kreşin yan kısmında bulunan ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın sağlık merkezi ile kreşe de sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çadır kentte bulunan vatandaşlar ile görevliler yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışırken yoldan geçen bir mikser sürücüsü ise aracını yanan çadırlara yanaştırarak mikserde bulunan su ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinde müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Büyük bir paniğin yaşandığı olay yerinde vatandaşlar, alevlerin kaldıkları çadırlara sıçrama riskine karşı büyük korku yaşadı. Ekipler, yaptıkları müdahaleler sonucunda yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda sağlık merkezi, kreş ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alandan geriye kül yığınları kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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