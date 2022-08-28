İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum'

Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum'
Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-0’lık Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0’lık skorla aldık” dedi.

Çağdaş Atan: 'Bugün futbolcularımla gurur duydum' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da 3 puanın sevinci yaşanıyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, futbolcularını tebrik ederek, “Maçtan önce; bugün topa sahipken iki farklı diziliş olacağını söyledim. Oyuncularım bunu harfiyen, mükemmel şekilde yerine getirdi. İki tane çalıştığımız setlerden gol atmamız bizim için ayrıca sevindirici. Mücadelemiz gayet iyiydi, topa sahip olduk. Çok zor maçlar oynadık gerçekten. Fikstürümüz zor. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe'ye deplasmana gidiyoruz, sonra Antalyaspor geliyor. Dışarıdan da bir şeyler getirebilirsek eğer bizim için daha olumlu olacak. Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0'lık skorla aldık. Takımımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Turan Bulut - Mükremin Kaya
 

İLGİLİ HABER
Kayserispor, Giresunspor önünde 3 puanı 3 golle aldı! Kayserispor, Giresunspor önünde 3 puanı 3 golle aldı!
İLGİLİ HABER
Hakan Keleş: Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum Hakan Keleş: 'Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.